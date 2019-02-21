Гаазький арбітраж може 1,5 року підраховувати збитки України від окупації Криму, заявила глава "Чорноморнафтогазу" Світлана Нєжнова.

Про це інформує ГОРДОН з посиланням на повідомлення прес-служби НАК "Нафтогаз України" 11 березня у Facebook.

У повідомленні зазначено, що Третейський суд у Гаазі під час визначення суми компенсації за захоплені Росією в Криму активи буде враховувати не тільки вартість майна, але й недоотриманий прибуток за роки окупації.

"Після того, як суд визнав, що держава Росія винна у втраті кримських активів, його робота зосередиться на встановленні розміру збитків. Справа це, на жаль, не швидка, визначення суми збитків може зайняти близько 1,5 року", – сказала Нєжнова.

За її словами, покарання невідворотне, і "російській владі знову доведеться пояснювати своїм громадянам, які вже пережили імпортозаміщення, коли ж кінець розплаті за захоплення чужої території".

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

20 вересня 2017 року НАК "Нафтогаз України" та шість її дочірніх компаній, серед яких "Чорноморнафтогаз", подали в трибунал при постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву про відшкодування збитків через захоплення Російською Федерацією активів групи в Автономній Республіці Крим. У компанії оцінили збитки у зв'язку із захопленням Росією активів у Криму в $5 млрд.

1 березня 2019 року арбітраж у Гаазі підтвердив провину Росії в утраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Виконавчий директор компанії Юрій Вітренко заявив, що наступний крок – рішення арбітражу про компенсацію за втрату цих активів. Сума, яку вимагає "Нафтогаз", становить приблизно $8 млрд із відсотками.