Латвійська АirBaltic на літо відновлює рейс Рига-Одеса
|20:50 11.03.2019
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|Украина
Латвійська авіакомпанія АirBaltic з 31 березня відновить рейси за маршрутом Рига-Одеса-Рига.
Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», АirBaltic відновить рейси, які були припинені восени минулого року.
Зазначається, що офіційні заходи з нагоди відновлення маршруту заплановані на 13 березня.
Передбачається, що в них візьмуть участь посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, керівництво аеропорту, представники департаменту культури і туризму Одеської міської ради, АirBaltic та ін.
Як повідомили в латвійській авіакомпанії, рейси здійснюватимуться 5 разів на тиждень: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щоп'ятниці та щосуботи, у червні-серпні - також щочетверга.
Передбачається, що програма польотів триватиме до 26 жовтня.
Як повідомлялося раніше, у 2018 році літаки АirBaltic здійснювали авіарейси до Одеси тричі на тиждень.
Довідка:
АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) забезпечує прямі рейси з Риги в більш ніж 60 пунктів призначення. Компанія пропонує зручні стикування в міжнародному аеропорту Рига з пунктами призначення маршрутної мережі авіакомпанії в Скандинавії, Європі, СНД і на Близькому Сході.
Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.
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