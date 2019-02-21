Латвійська авіакомпанія АirBaltic з 31 березня відновить рейси за маршрутом Рига-Одеса-Рига.

Як повідомили УНІАН у міжнародному аеропорту «Одеса», АirBaltic відновить рейси, які були припинені восени минулого року.

Зазначається, що офіційні заходи з нагоди відновлення маршруту заплановані на 13 березня.

Передбачається, що в них візьмуть участь посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, керівництво аеропорту, представники департаменту культури і туризму Одеської міської ради, АirBaltic та ін.

Як повідомили в латвійській авіакомпанії, рейси здійснюватимуться 5 разів на тиждень: щопонеділка, щовівторка, щосереди, щоп'ятниці та щосуботи, у червні-серпні - також щочетверга.

Передбачається, що програма польотів триватиме до 26 жовтня.

Як повідомлялося раніше, у 2018 році літаки АirBaltic здійснювали авіарейси до Одеси тричі на тиждень.

Довідка:

АirBaltiс (AIR BALTIC CORPORATION) забезпечує прямі рейси з Риги в більш ніж 60 пунктів призначення. Компанія пропонує зручні стикування в міжнародному аеропорту Рига з пунктами призначення маршрутної мережі авіакомпанії в Скандинавії, Європі, СНД і на Близькому Сході.

Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і зв'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.



