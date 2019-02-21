У Херсонській області затримали за підозрою в дезертирстві українського військовослужбовця, який після російської окупації Криму перейшов на службу в Збройні сили Росії.

Про це 11 березня повідомляє відділ комунікації управління Національної поліції України в АРК, передає Цензор.НЕТ.

У відомстві зазначили, що затриманий 1985 року народження з 2011 року проходив службу у Військово-морських силах Збройних сил України, після 2014 року він проходив службу за контрактом у російській армії.

Затриманого передали до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України і повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 408 Кримінального кодексу України (дезертирство). Колишньому українському військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.