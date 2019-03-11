ЗМІ назвали прізвища 8 росіян, яких ЄС покарає за керченську агресію
|20:21 11.03.2019
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|Крым
Оприлюднено прізвища восьми громадян Росії, проти яких ЄС введе індивідуальні санкції у зв’язку з керченською агресією.
Про це 11 березня повідомляє Українська правда з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".
"Відповідно до інформації, якою володіє "Інтерфакс-Україна", в "списку восьми" зазначено такі прізвища: Станкевич, Шеїн, Басов, Саляєв, Шипіцин, Шатохін, Ромашкін, Щербаков. Однак встановити, ким конкретно є ці люди, складно", – зазначило агентство.
Раніше повідомлялось, що ці восьмеро осіб є російськими військовослужбовцями та представниками ФСБ.
Вищезазначених осіб буде додано до вже наявного списку індивідуальних санкцій, запроваджених Євросоюзом у березні 2014 року за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Рішення буде ухвалено до кінця цього тижня.
Санкції проти восьми росіян, як і проти всіх, хто фігурує в цьому списку, буде запроваджено у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів. Станом на сьогодні в списку перебувають 153 людини і 40 компаній, термін дії санкцій для яких спливає 15 березня. Цей пакет санкцій ЄС продовжує кожні півроку.
Як повідомлялося, 6 березня Комітет постійних представників Євросоюзу ухвалив рішення про застосування "азовського пакету" санкцій проти РФ за акт збройної агресії щодо українських моряків і кораблів у Чорному морі та в районі Керченської протоки.
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