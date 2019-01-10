ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» выполнит капитальный ремонт противолодочного вертолета Ми-14ПЛ морской авиации ВМСУ за 24,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Черноморская безопасность со ссілкой на Ukrainian Military Pages.

Вертолет Ми-14ПЛ бортовой номер 37 «желтый» (заводской номер 78461) 1979 г.в. принадлежит 10-й морской авиационной бригаде ВМС ВС Украины, которая базируется на аэродроме Кульбакино (Николаевская область).

Известно, что торги проведены 6 марта по переговорной процедуре (при отсутствии альтернативы). Срок выполнения работ до 20 ноября 2019 года.

На вооружении бригады находится четыре вертолета типа Ми-14 - три противолодочных Ми-14ПЧ (бортовые номера 35, 36, 37) и один поисково-спасательный Ми-14ПС б / н 34 «желтый».

Ми-14 (изделие «140», машина В-14, по кодификации НАТО: Haze - «Мгла») - морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработки ОКБ М.Миля. Серийно производился с 1973 года на заводе № 387 в Казани.

Главные модификации: Ми-14ПЛ - противолодочный, Ми-14ПС - спасательный, Ми-14БТ - тральщик.