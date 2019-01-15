«ТІС-Контейнерний термінал» у лютому 2019 року досяг нового рекордного місячного вантажообігу ― 628,263 тис. тонн.

Про це повідомила прес-служба компанії, пишуть Порти України.

«Це найбільший показник за вісім років роботи терміналу. Наші стивідори відзначають, що близько 95% причального часу було зайнято. Злагоджена робота всіх підрозділів терміналу дозволила в лютому досягти інтенсивності обробки 25-27 тис. тонн на добу, що є гідним результатом для портової галузі України», ― зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, найбільш популярними вантажами стали контейнери, олія і кукурудза з зернового терміналу MV Cargo.

Прес-служба нагадала, що ТІС у 2018 році встановив п'ять рекордів обробки вантажів.

Група терміналів ТІС ― найбільша приватна стивідорна компанія України. Оперує терміналами «ТІС-Зерно», «ТІС-Міндобрива», «ТІС-Руда», «ТІС-Вугілля» та «ТІС-Контейнерний термінал» в морському порту «Южний». Група інвестувала в об'єкти портової інфраструктури $770 млн. Термінали забезпечують зайнятість близько 4 тис. осіб. Група в 2018 році скоротила вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 1,2% ― до 25,7 млн тонн.