Уряд США готується запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва російського морського газопроводу в обхід України — «Північного потоку-2».

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Главком.



Як зазначається, нові санкції будуть стосуватися компаній, що прокладають труби газопроводу у Балтійському морі, а також компаній, що фінансують цей проект.



«Рішення про санкції проти російського газопроводу, який активно підтримує Німеччина, можуть ще більше погіршити відносини між Берліном та Вашингтоном», - пише видання.



9 січня стало відомо, що США планують запровадити економічні санкції проти найбільших компаній-підрядників, які будують російський газопровід «Північний потік-2». Зокрема проти швейцарської компанії Allseas, яка володіє кораблями, що можуть прокладати газопровід на великій глибині і аналогів яким немає.



Зокрема, 13 січня стало відомо, що посол США у Німеччині Річард Гренелл розіслав низці німецьких компаній листа, у якому застеріг від участі у будівництві «Північного потоку-2» та можливим запровадженням американських санкцій за це.



Напередодні у Дані повідомляли, що поки не мають наміру дозволяти Росії будувати «Північний потік-2» у своїх водах через агресію Росії на Сході України та у Криму. Водночас у Газпромі зазначили, що газопровід готовий на третину.



12 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, яка засуджує спорудження «Північного потоку-2». Також 12 грудня у Конгресі США ухвалили резолюцію проти завершення будівництва «Північного потоку-2».



Північний потік-2, або Nord Stream-2 є другою гілкою проекту «Північний потік», націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу. Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011 — 2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи.



Нагадаємо, Німеччина дозволила прокласти «Північний потік-2» на своїй території. США попередили Німеччину про санкції через газопровід «Північний потік-2».



Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку близько 3 мільярдів доларів.



Втрата Україною транзиту означатиме втрату значної частини валютної виручки.