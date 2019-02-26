Морские порты России в январе 2019 года увеличили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% — до 131,71 млн тонн.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального Агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации (Росморречфлот), передают Порты Украины.

Согласно сообщению, перевалка сухих грузов сократилась на 0,3% — до 56,06 млн тонн, переработка наливных грузов увеличилась на 10,1% — до 75,65 млн тонн.

Морские порты Азово-Черноморского бассейна увеличили грузооборот на 0,2% — до 40,77 млн тонн. В том числе перевалка сухих грузов сократилась на 11,9% — до 14,93 млн тонн, переработка наливных грузов увеличилась на 8,8% — до 25,84 млн тонн.

Морские порты Балтийского бассейна нарастили грузооборот на 2% — до 40,65 млн тонн. В том числе перевалка сухих грузов выросла на 1,7% — до 16,91 млн тонн, наливных грузов — на 2,3%, до 23,74 млн тонн.

Морские порты Дальневосточного бассейна увеличили грузооборот на 6,9% — до 31,52 млн тонн. В том числе перевалка сухих грузов выросла на 7% — до 18,82 млн тонн, наливных грузов — на 6,6%, до 12,71 млн тонн.

Морские порты Арктического бассейна нарастили грузооборот на 27,2% — до 17,81 млн тонн. В том числе перевалка сухих грузов выросла на 9,8% — до 4,99 млн тонн, наливных грузов — на 35,6%, до 12,82 млн тонн.

Морские порты Каспийского бассейна нарастили грузооборот на 6,7% — до 0,95 млн тонн. В том числе перевалка сухих грузов сократилась на 22,8% — до 0,41 млн тонн, переработка наливных грузов выросла в 1,5 раза — до 0,54 млн тонн.

Статистические данные Росморречфлота учитывают показатели деятельности морских портов, расположенных на территории аннексированной Автономной Республики Крым (Евпаторийского, Керченского, Севастопольского, Феодосийского и Ялтинского).

По данным Росморречфлота, морские порты России в 2018 году увеличили грузооборот по сравнению с 2018 годом на 3,8% — до 816,46 млн тонн.