В окупованому Криму намагаються знести храм ПЦУ
|18:21 11.03.2019
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|Крым
Окупаційна влада Криму почала видавати приписи щодо храму ПЦУ в Євпаторії про незаконне його будівництво і тим самим вимагає його знести.
Про це кореспонденту УНН розповів архієпископ Чернігівський і Ніжинський Православної Церкви України Євстратій (Зоря).
“Нещодавно в Євпаторії почали видавати приписи щодо храму, що він ніби-то незаконно збудований і тому має бути знесений”, - повідомив він.
За словами архієпископа ситуація щодо релігійних громад та храмів ПЦУ у Криму залишається стабільно-важкою, адже дії окупаційної влади непередбачувані.
“Ситуація залишається стабільно важкою і в будь-який момент може погіршитися, тому що для російської влади навіть її власні закони не мають ніякого значення. Якщо вона прийме якесь рішення, то вона буде втілювати його в життя не зважаючи на закони чи на якісь міжнародні правила і зобов’язання”, - додав архієпископ.
Нагадаємо, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив, що влада анексованого Криму хоче закрити головний храм Православної церкви України, який діє на території півострова. Водночас так звана "влада Криму" у відповідь заявила, що готова надати в постійне безоплатне користування приміщення кафедрального собору Святих Володимира і Ольги, якщо церква зареєструється на території Росії.
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