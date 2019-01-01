СБУ попередила жителів Маріуполя про антитерористичну операцію 13-14 березня
|18:01 11.03.2019
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|Украина
У Маріуполі 13-14 березня відбудеться низка заходів із протидії терористичним та диверсійним загрозам.
Про це інформує СБУ, передає прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook, повідомляє Главком.
У зв'язку з цим командування Об’єднаних сил закликає мешканців Маріуполя не залишати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.
Якщо необхідно поїхати в інші райони міста, просять обов'язково взяти з собою документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання тощо).
Всі заходи санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.
«Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем», - зазначають у штабі ООС.
У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків закликають повідомляти СБУ в Донецькій та Луганській областях за номером 0629-52-53-94 або Нацполіції у Донецькій області за номерами 102, 0629-51-98-01.
Місцевих мешканців просять не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.
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