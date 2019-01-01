У Маріуполі 13-14 березня відбудеться низка заходів із протидії терористичним та диверсійним загрозам.

Про це інформує СБУ, передає прес-центр штабу Операції об'єднаних сил на сторінці у Facebook, повідомляє Главком.



У зв'язку з цим командування Об’єднаних сил закликає мешканців Маріуполя не залишати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо.



Якщо необхідно поїхати в інші райони міста, просять обов'язково взяти з собою документи, які посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання тощо).



Всі заходи санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим.



«Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем», - зазначають у штабі ООС.



У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків закликають повідомляти СБУ в Донецькій та Луганській областях за номером 0629-52-53-94 або Нацполіції у Донецькій області за номерами 102, 0629-51-98-01.



Місцевих мешканців просять не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки.