Представники музеїв окупованого Криму у суді Амстердама заявили, що на “реставрацію” Ханського палацу витрачено 22 млн євро.

Про це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова повідомила у Facebook, пише Укрінформ.

“Не обійшлося й без згадки бахчисарайського Ханського палацу. Захист кримських музеїв наполягає, що на «реставрацію об’єкта було витрачено 22 млн євро, тим часом Україна та ЮНЕСКО ніколи не вкладали жодної копійчини», - зазначила Джапарова.

У цьому контексті вона нагадала, що під час «реконструкції» черепицю «татарку» на даху Ханської мечеті 1533 р. побудови та унікальні дерев’яні балки замінювали сучасною іспанською плиткою та незрозумілої якості деревиною, знишуючи тим самим найголовніше - автентичність.

“Тепер буду знати, скільки коштів будо виділено для ще одного злочину - вбивства автентичності серцевини культури кримських татар, яка залишилась за кілька сотень років як символ того Криму, який Росія не хотіла та не хоче визнавати - Криму «не ісконно русской зємлі», а землі, яка увібрала в себе культуру та побут десятків народностей, що проживали на півострові сторіччями, та, як наслідок, народила автентичний та корінний народ - кримських татар, караїмів та кримчаків”, - наголосила представниця МІП.