Проросійська Партія соціалістів Молдови, фактичним лідером якої є президент Ігор Додон, запропонувала проєвропейській опозиції ACUM сформувати нову парламентську більшість.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання NewsMaker.

Соціалісти (ПСРМ), які здобули найбільшу підтримку на виборах, повідомили, що готові ініціювати попередні переговори про формування коаліції. Першими за стіл переговорів вони покликали опозиційний до чинної влади проєвропейський блок ACUM.

В оприлюдненій у понеділок заяві партії сказано, що будь-яка парламентська більшість "має формуватися навколо ПСРМ", а "будь-яка політична комбінація між Демокартичною партією (теперішня партія влади – Ред.) і блоком ACUM стане продовженням руйнівних альянсів за євроінтеграцію".

ПСРМ стверджує, що готова обговорювати співпрацю з усіма партіями, які підтримують спільні з нею цінності: зміцнення державності, збереження нейтралітету, реінтеграцію, збалансовану зовнішню політику, повагу прав громадян незалежно від національності, соціальний захист і захист традиційних цінностей.

"Ми вирішили в першу чергу запросити на переговори блок ACUM", - сказано в заяві. Соціалісти пояснили це тим, що ПСРМ і ACUM - "головні опозиційні сили по обидва боки політичного спектра країни".

9 березня Конституційний суд Молдови визнав легітимність парламентських виборів і затвердив 101 депутатський мандат. За підсумками виборів, ПСРМ отримала 35 мандатів, ДПМ - 30, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7 мандатів, і незалежні кандидати - 3 мандати.