В составе 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, дислоцированной в Новороссийске, сформирован танковый батальон.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передает военное.рф.

Представители военного ведомства уточнили, что подразделения приняло на вооружение танки Т-72Б3.

С января отдельный танковый батальон в Новороссийской дивизии ВДВ укомплектован командирами и экипажами боевых машин, которые прошли обучение в учебных центрах Минобороны России. Новый батальон в полном составе приступил к занятиям c выполнением первых учебных стрельб на полигоне Раевский под Новороссийском.



По данным пресс-службы Минобороны РФ, танкисты отработают нормативы по движению в составе колонн в горно-лесистой местности, методы маскировки и скрытного перемещения боевых машин одиночно и в составе подразделения на танкодром. Практический этап занятий на полигоне завершится стрельбой из вооружения боевых машин на различные дальности из 125-мм танкового орудия, 12,7-мм пулемета НСВТ и 7,62-мм пулемета ПКТМ.



В августе 2018 года командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков анонсировал, что в ВДВ появятся три танковых батальона.



Танк Т-72Б3 отличается от предыдущих версий новым прицельным оборудованием "Сосна-У" с автоматом сопровождения цели, тепловизором, метеодатчиком и современным баллистическим вычислителем. Также Т-72Б3 оснащается динамической защитой "Реликт", более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора.