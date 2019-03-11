Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
|16:41 11.03.2019
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|Турция
Стамбульський міський округ протягом минулого року призначив штрафи 87 кораблям, які забруднювали Мармурове та Чорне моря твердими, нафтовими та баластними відходами.
Про це пише Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
Загальна сума штрафів досягла близько 1,05 мільйона доларів. Судна, що скидають відходи, які можна побачити неозброєним оком, штрафують негайно, а судна, запідозрені у скиданні більш небезпечних відходів - після підтвердження порушення шляхом лабораторного аналізу.
В грудні 2018 року Туреччина внесла зміни до екологічного законодавства, які передбачають, що судна, які забруднюють моря забрудненим баластом, твердими та відходами нафтопродуктів, як і у випадку з побутовою водою, отримають штрафи в 12 разів більші порівняно з попередніми нормами.
Рекордний штраф, накладений на судно в рамках нових екологічних норм, склав приблизно $495 тис.
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