Росія посилила військове угруповання в окупованому Криму.

Про це повідомив міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні комітету Держдуми РФ, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Посилено склад військ в Криму, що забезпечує захист території півострова та інтересів Росії у Чорному морі", - заявив Шойгу.

За його словами, також було створено оперативне командування в далекій морській зоні, яке забезпечує управління кораблями, які виконують завдання в акваторії Середземного моря.

"У даний час усі військові частини є частинами постійної готовності", - заявив глава Міноборони РФ.

Також, за словами Шойгу, армія Росії з 2012 року отримала на озброєння понад 200 міжконтинентальних балістичних ракет: як наземних, так і для підводних човнів.

З 2012 року збройні сили отримали 109 міжконтинентальних балістичних ракет "Ярс", 108 балістичних ракет підводних човнів, зазначив голова Міноборони РФ. За його словами, з 2012 року у військах сформовано 38 військових частин, на озброєнні яких перебуває більше двох тисяч сучасних безпілотників.

Крім того, за словами Шойгу, Збройні сили Росії у 2019 році вперше отримають ударні безпілотні літальні апарати середньої дальності.

Нагадаємо, в районі Кримського моста почали патрулювати нові катери Росгвардіі.

Як повідомлялося раніше, Україна планує встановити на узбережжі Азовського моря сучасні радіолокаційні комплекси і системи відеоспостереження.

Також нагадаємо, що Україна працює над створенням міжнародної платформи з питання деокупацію Криму.