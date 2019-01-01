Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
|16:01 11.03.2019
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|Турция
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію.
Про це повідомляє BBC з посиланням на офіційну службу статистики країни, передає Укрінформ.
"Туреччина увійшла в рецесію наприкінці минулого року", - йдеться в повідомленні.
Економіка країни в четвертому кварталі 2018 року скоротилася на 2,4% порівняно з попереднім кварталом, до цього скорочення становило 1,6%, а два квартали падіння зростання ВВП - є визначенням рецесії.
Як зазначає видання, торговельна війна Туреччини з США призвела до різкого падіння турецької валюти, що зробило імпорт набагато дорожчим.
Вашингтон і Анкара, як відомо, мають розбіжності з ряду питань, в тому числі про те, як боротися з Ісламською державою у Сирії, про плани Туреччини на покупку російських систем протиракетної оборони і про те, як карати ймовірних змовників у результаті невдалого державного перевороту в Туреччині 2016 року.
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