Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію.

Про це повідомляє BBC з посиланням на офіційну службу статистики країни, передає Укрінформ.

"Туреччина увійшла в рецесію наприкінці минулого року", - йдеться в повідомленні.

Економіка країни в четвертому кварталі 2018 року скоротилася на 2,4% порівняно з попереднім кварталом, до цього скорочення становило 1,6%, а два квартали падіння зростання ВВП - є визначенням рецесії.

Як зазначає видання, торговельна війна Туреччини з США призвела до різкого падіння турецької валюти, що зробило імпорт набагато дорожчим.

Вашингтон і Анкара, як відомо, мають розбіжності з ряду питань, в тому числі про те, як боротися з Ісламською державою у Сирії, про плани Туреччини на покупку російських систем протиракетної оборони і про те, як карати ймовірних змовників у результаті невдалого державного перевороту в Туреччині 2016 року.