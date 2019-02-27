Росія не може більше вважатися стратегічним партнером Євросоюза, доки триває агресія проти України та окупація Криму

15:41 11.03.2019 0 комментариев Украина

Росія не може більше вважатися стратегічним партнером Євросоюза, доки триває агресія проти України та окупація Криму.

Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо стану політичних відносин ЄС-Росія, яка буде проголосована у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європарламент підкреслює, що нелегальна окупація і анексія українського регіону Криму Росією, її пряма і непряма участь у воєнному конфлікті у східній Україні та продовження порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови є навмисним порушенням міжнародного права, демократичних принципів і основоположних прав", - констатується у проекті документа.

ЄП наголошує, що за наявних обставин Росія не може більше розглядатися як "стратегічний партнер".

Відтак, європарламентарії пропонують переглянути Угоду про партнерство і співробітництво ЄС-РФ.

Підкреслюється, що ЄС не може розглядати поступове повернення до «business as usual» у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.

У зв'язку з цим у проекті резолюції міститься заклик до всеосяжної переоцінки відносин з РФ.

У проекті документа також відзначається необхідність посилення ролі ЄС у Нормандському форматі та вкотре висловлюється підтримка суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, депутати ЄП висловлюють глибоке занепокоєння зв’язками російського керівництва із крайніми правими та популістськими націоналістичними партіями в ЄС, включаючи Угорщину.

Європарламент також вказав Росії на її відповідальності за збиття літака рейсу МН17 у 2014 році, що підтверджено міжнародною слідчою групою.

У проекті резолюції ЄП засуджує дії Росії в Азовському морі, що демонструють порушення міжнародного морського права та міжнародні зобов'язання, включаючи будівництво керченського мосту.

Автором проекту резолюції є латвійський парламентарій Сандра Калнієте.



Ещё на эту тему:

Новости
Азербайджан Азербайджан
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
Все новости страны
Россия Россия
12:21 12.03.2019
На Черноморском флоте оккупантов провели аварийно-спасательные учения
10:21 12.03.2019
Российскую гиперзвуковую ракету планируют запустить с морского носителя
19:01 11.03.2019
Уряд США готується накласти санкції на компанії, що будують «Північний потік-2»
17:01 11.03.2019
Оккупанты усилили десантно-штурмовую дивизию в Новороссийске танковым батальоном
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
08:41 11.03.2019
Позбавлені акредитації німецькі журналісти покинули Туреччину
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
Все новости страны
Украина Украина
14:21 12.03.2019
Оккупанты сообщили, что второй блок Таврической ТЭС прошел аттестационную проверку
14:01 12.03.2019
Лечебное озеро Сакское в оккупированном Крыму заполнено нечистотами
13:01 12.03.2019
В оккупированный Крым приедут глава Госдумы и лидеры российских партий
12:41 12.03.2019
Повітряні сили ЗСУ отримують розвіддані з американських БПЛА
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс