Росія не може більше вважатися стратегічним партнером Євросоюза, доки триває агресія проти України та окупація Криму.

Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо стану політичних відносин ЄС-Росія, яка буде проголосована у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європарламент підкреслює, що нелегальна окупація і анексія українського регіону Криму Росією, її пряма і непряма участь у воєнному конфлікті у східній Україні та продовження порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови є навмисним порушенням міжнародного права, демократичних принципів і основоположних прав", - констатується у проекті документа.

ЄП наголошує, що за наявних обставин Росія не може більше розглядатися як "стратегічний партнер".

Відтак, європарламентарії пропонують переглянути Угоду про партнерство і співробітництво ЄС-РФ.

Підкреслюється, що ЄС не може розглядати поступове повернення до «business as usual» у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.

У зв'язку з цим у проекті резолюції міститься заклик до всеосяжної переоцінки відносин з РФ.

У проекті документа також відзначається необхідність посилення ролі ЄС у Нормандському форматі та вкотре висловлюється підтримка суверенітету і територіальної цілісності України.

Крім того, депутати ЄП висловлюють глибоке занепокоєння зв’язками російського керівництва із крайніми правими та популістськими націоналістичними партіями в ЄС, включаючи Угорщину.

Європарламент також вказав Росії на її відповідальності за збиття літака рейсу МН17 у 2014 році, що підтверджено міжнародною слідчою групою.

У проекті резолюції ЄП засуджує дії Росії в Азовському морі, що демонструють порушення міжнародного морського права та міжнародні зобов'язання, включаючи будівництво керченського мосту.

Автором проекту резолюції є латвійський парламентарій Сандра Калнієте.