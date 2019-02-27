Росія не може більше вважатися стратегічним партнером Євросоюза, доки триває агресія проти України та окупація Криму
|15:41 11.03.2019
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|Украина
Росія не може більше вважатися стратегічним партнером Євросоюза, доки триває агресія проти України та окупація Криму.
Про це йдеться у проекті резолюції Європарламенту щодо стану політичних відносин ЄС-Росія, яка буде проголосована у вівторок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Європарламент підкреслює, що нелегальна окупація і анексія українського регіону Криму Росією, її пряма і непряма участь у воєнному конфлікті у східній Україні та продовження порушення територіальної цілісності Грузії і Молдови є навмисним порушенням міжнародного права, демократичних принципів і основоположних прав", - констатується у проекті документа.
ЄП наголошує, що за наявних обставин Росія не може більше розглядатися як "стратегічний партнер".
Відтак, європарламентарії пропонують переглянути Угоду про партнерство і співробітництво ЄС-РФ.
Підкреслюється, що ЄС не може розглядати поступове повернення до «business as usual» у відносинах з Росією, доки країна не виконає у повному обсязі Мінські домовленості та не відновить територіальну цілісність України.
У зв'язку з цим у проекті резолюції міститься заклик до всеосяжної переоцінки відносин з РФ.
У проекті документа також відзначається необхідність посилення ролі ЄС у Нормандському форматі та вкотре висловлюється підтримка суверенітету і територіальної цілісності України.
Крім того, депутати ЄП висловлюють глибоке занепокоєння зв’язками російського керівництва із крайніми правими та популістськими націоналістичними партіями в ЄС, включаючи Угорщину.
Європарламент також вказав Росії на її відповідальності за збиття літака рейсу МН17 у 2014 році, що підтверджено міжнародною слідчою групою.
У проекті резолюції ЄП засуджує дії Росії в Азовському морі, що демонструють порушення міжнародного морського права та міжнародні зобов'язання, включаючи будівництво керченського мосту.
Автором проекту резолюції є латвійський парламентарій Сандра Калнієте.
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