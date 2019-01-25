Представители судовладельца обследовали два иностранных танкера, больше месяца горевших в Черном море.

Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота, передает «Интерфакс-Юг», информирует Крым Информ.

«Да, обследовали. Представители судовладельца поднимались на борт судна «Канди», на борту «Маэстро» они уже были», – сказал собеседник агентства.

Как уточнили в Росморречфлоте, результатами обследования представители судовладельца не поделились. Решение о дальнейших действиях еще не принято. «Ждем подписания соглашения (об аварийно-спасательных работах) с судовладельцем. Думаю, в течение двух-трех дней будет информация», – добавили в пресс-службе.

Рядом с танкерами дежурит судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность. Пожар на одном из них прекратился в конце февраля, на втором – в начале марта. Сейчас суда находятся в стабильном состоянии, дрейфа нет.

Два судна со сжиженным газом – «Канди» и «Маэстро» – загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Во время инцидента на судах находились 32 человека – граждане Индии и Турции. 10 моряков погибли, их тела были обнаружены и впоследствии отправлены родственникам. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Еще 10 членов экипажей после пожара пропали без вести. 12 моряков были спасены, их обследовали в больнице Керчи, позже все они уехали домой.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).