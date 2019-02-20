В южнокорейском порту из-за санкций США отказались заправлять российское судно
|15:01 11.03.2019
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|Россия
В южнокорейском порту Поханг российскому судну "Партизан" (принадлежит компании "Гудзон", попавшей ранее под санкции США) отказали в заправке топливом, компания заявила морской протест.
"Мы заявили морской протест администрации порта и властям из-за того, что они саботируют снабжение судна дизельным топливом", - сообщил агентству "Интерфакс" замгендиректора по стратегическому развитию компании-судовладельца "Гудзон" Валерий Улискин.
В письме, направленном властям южнокорейского порта, отмечается, что судно сейчас находится в аварийной ситуации из-за отсутствия топлива, необходимого для включения электрогенераторов.
"Ни пожарные насосы, ни аварийное оборудование не могут работать из-за отсутствия электроэнергии на борту. Жизнь экипажа оказалась под угрозой из-за проблем с приготовлением еды и низкой температуры внутри всех кают и других отсеков судна", - говорится в документе.
Между тем, по словам руководства "Гудзона", компания никогда не работала с Северной Кореей, поэтому внесение ее в санкционный список необоснованно.
Экипаж судна, где нет тепла и провизии, переселили в гостиницу.
"Бункеровочные компании отказываются заправлять судно из-за опасения вторичных санкций. Хотя в санкционный список наша компания попала незаконно", - сказал Улискин.
"У нас есть информация из российского посольства и генерального консульства о том, что ни правительство, ни морские власти Республики Корея не налагают никаких ограничений на суда компании", - сказал он.
О сложившейся ситуации проинформировано Генконсульство РФ в Пусане, добавил он.
В конце февраля на судне "Партизан" в Японском море произошел взрыв, причина которого устанавливается. Назывались различные версии взрыва - от халатности до попадания учебного или боевого снаряда, или осколка метеорита. Судно дошло в южнокорейский порт Поханг, где его осмотрели специалисты.
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