Глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов заявил о готовности инициировать ужесточение правил прохода иностранных военных судов в водах Арктики и других российских акваториях.

"Мы не намерены далее пассивно наблюдать, как военно-морские деятели пытаются играть своими мускулами у наших берегов", - заявил Шаманов на брифинге для иностранных военных атташе в Госдуме в понедельник, 11 марта, сообщает Интерфакс.

Он обратил внимание на анонсированные правительством РФ на минувшей неделе новые правила прохода иностранных военных кораблей и судов по Северному морскому пути.

"Они предусматривают уведомительный порядок этого прохода, обязательное наличие на их борту российских лоцманов и право на принятие Россией чрезвычайных мер в случае несанкционированного движения в этих водах", - уточнил глава комитета.

Как подчеркнул Шаманов, "прошлогодний инцидент в Керченском проливе нас многому научил".

Он заявил, что "комитет по обороне будет ужесточать свою позицию". "Мы обязательно в эти правила добавим присутствие на этих судах представителей пограничной службы ФСБ России и другие дополнительные меры, которые резко ужесточат и сократят возможность иностранных судов использовать Северный морской путь в военных целях", - сказал Шаманов.

Как отметил Шаманов, под предлогом якобы "вынужденного реагирования" на деятельность Вооруженных Сил России в Заполярье НАТО принимает активные меры по укреплению своего "северного фланга", активизирует военную деятельность в регионе.

"Всего в этом регионе в минувшем году было организовано 11 учений блока, крупнейшими из которых стали проведенные в Норвегии маневры "Trident Juncture - 2018" (октябрь-ноябрь). В их войсковой фазе были задействованы до 50 тысяч военнослужащих, около 80 кораблей и судов, более 160 самолетов и вертолетов", - напомнил глава комитета.

Кроме того, отметил он, поддерживается постоянное военное присутствие США в северных широтах за счёт организации не менее трёх боевых служб в год атомными многоцелевыми подводными лодками в акваториях Баренцева и Норвежского морей.

"На территории Норвегии на ротационной основе базируются до 700 военнослужащих морской пехоты (США)", - уточнил он.

"При таких обстоятельствах, помня заявления некоторых западных политиков об "исторической несправедливости" владения Россией "неоправданно" большой территорией и богатейшими природными ресурсами, наша страна продолжит проведение мероприятий, направленных на обеспечение ее суверенных прав в Арктике", - заявил Шаманов.