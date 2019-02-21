Лагерный сбор, в котором принимают участие артиллеристы ЧФ РФ, начался на полигонах в оккупированном Крыму.

Об этом сегодня, 11 марта, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота страны оккупанта Алексей Рулёв, сообщает Крым Информ.

«Одновременно на пяти полигонах боевой подготовки армейского корпуса ЧФ, расположенных на Крымском полуострове, проходят занятия по управлению артиллерийским огнём, а также двусторонние тактические учения», – говорится в сообщении.

Всего в сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», 122-мм самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 120-мм гаубицы Д-30, 120-мм самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», миномёты «Сани» и «Поднос».

Итогом станет проведение двустороннего бригадного тактического учения между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты флота с проведением артиллерийских стрельб.

Также будет отработана высадка морского десанта на необорудованное побережье, артиллерийские подразделения проведут различные тактические приемы ведения боя.

Данные мероприятия пройдут до середины апреля.