У Бердянську Запорізької області виявлено факт незаконного вилову 3,5 тонн риби без документів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПС України.

“У Бердянську Запорізької області прикордонні оперативні підрозділи спільно з поліцією та представниками рибного господарства, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області, виявили факт незаконного вилову риби без документів, що заподіяло істотну шкоду”, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків виявлено майже 3,5 тонни риби, яку виловили без належного дозволу у територіальних водах України.

Правоохоронці вилучили документацію, засоби для ловлі риби, і саме риболовецьке судно.

В діях порушників вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 249 КК України “Незаконне зайняття рибним; звіриним або іншим йодним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду”. На даний час тривають слідчі дії.

Нагадаємо, прикордонники Бердянського загону та оперативного підрозділу Азово-Чорноморського регіонального управління під час заходів патрулювання контрольованих прикордонних районів виявили правопорушника, який займався незаконним виловом піленгасів та камбали.