Спільні навчання не ядерних країн за участю США робить їх цілями для РФ
|13:21 11.03.2019
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|Россия
Участь неядерних країн у відпрацюванні ударів тактичною ядерною зброєю за участю США робить їх цілями для РФ.
Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, повідомляють росЗМІ, передає Главком.
За його словами, НАТО нарощує військову присутність у російських кордонів.
«Дружня участь вашої тактичної авіації у заходах ядерної місії. Ви для чого, неядерні країни, свої літаки тренуєте разом з американцями в рамках цієї ядерної місії? Ми не можемо не враховувати такої можливості, що ви переобладнаєте за певних умов у короткі терміни. Американці вам ще замість звичайних боєприпасів повісять і ядерні. Ми це будемо враховувати і, відповідно, ви стаєте цілями для першочергових ударів і ви це повинні усвідомлювати», - сказав Шаманов.
Зазначимо, 6 березня президент України Петро Порошенко підписав законопроект про іноземні військові навчання, що дозволяє допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України в 2019 році,
Як повідомлялося раніше, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен заявив, що погрози президента РФ Володимира Путіна після виходу США з ракетного договору слід сприймати цілком серйозно.
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