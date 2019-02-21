Генеральне консульство України у Ростові-на-Дону опікується загалом 21 українським політв’язнем з понад 70, які уже засуджені або перебувають під слідством у Росії.

Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів в. о. керівника Генконсульства України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, передає Укрінформ.

“Генконсульство України у Ростові опікується загалом 21 українським політв’язнем з понад 70, які уже засуджені або перебувають під слідством у Росії. Українській стороні доводиться вибивати дозволи на зустрічі з бранцями Кремля. Слідчі не мають бажання сприяти контактам затриманих із зовнішнім світом”, - сказав він.

Дипломат повідомив, що умови в усіх різні, але, кричущі порушення йдуть саме на етапі слідства, особливо у тимчасово окупованому Криму.

Зазначається, що консули у більшості випадків відвідують бранця вже під час судових засідань чи як засудженого в колонії, коли людина вже більше на видноті і її можна захистити, спираючись на міжнародні конвенції і російське законодавство.

Він зауважив, що задача консульства – своєю увагою, присутністю показати системі, що ми моніторимо справу кожного українського громадянина, водночас намагаємося не зашкодити йому чи їй.

За словами Малишевського, Генконсульство співпрацює з місцевими правозахисниками. Наприклад, у справі Павла Гриба російський правозахисник виступив у суді з інформацією про хворобу (таку ж, на яку страждає і Павло) в одного з російських в’язнів, якого не вдалося врятувати внаслідок її загострення. “Сподіваємося, суд візьме до уваги цей трагічний факт під час ухвалення рішення у справі Павла. На цьому тижні, наприклад, делегація Громадської наглядової комісії Ростовської області в одному СІЗО, на моє прохання, відвідала усіх українців. Потім ми обмінялися думками: хто як, кому що потрібно, передали нам клопотання від наших громадян.

Він повідомив, що нещодавно мав робочу зустріч з омбудсменом Краснодарського краю. “Молодці – "Меморіал" та загальноросійська організація "За права людини". Вони співпрацюють з колегами з України. Наприклад, нещодавно російський правозахисник була у Геннадія Лимешка – готує його папери до ЄСПЛ”, - наголосив дипломат.

Водночас він зазначив, що більшість політичних в'язнів сподіваються на обмін, зокрема, Павло Гриб вірить в обмін. “І він, й інші в'язні під час зустрічей порушують тему обмінів однією з перших. Вони живуть думкою про це, в обмеженому інформаційному просторі”, - сказав консул.

Стосовно Павла Гриба дипломат зауважив, що готується до бою – попереду ключові судові засідання. Він також звернувся до українських журналістів з проханням прибути на засідання 13-15 березня в СІЗО-4 Ростова-на-Дону.

Як повідомлялося раніше, нині український політв'язень Павло Гриб утримується в СІЗО Ростова-на-Дону.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про надкритичний стан українського політв'язня в РФ 20-річного Павла Гриба і закликала міжнародне співтовариство надати сприяння в наданні йому медичної допомоги.

Україна вимагає проведення комплексного медобстеження політв'язня Кремля Павла Гриба у спеціалізованому медичному закладі.

Як відомо, українець Павло Гриб зник 24 серпня в Гомельській області Білорусі, куди поїхав на зустріч з дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті.

Пізніше в інтерв'ю дівчина зізналася, що дійсно запросила хлопця до Білорусі, і заявила, що її змусили це зробити співробітники ФСБ Росії.

Пізніше Гриба виявили в СІЗО-5 у Краснодарі: його звинуватили за 205 статтею Кримінального кодексу Росії "Тероризм".