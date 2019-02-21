Російська Федерація планує провести в окупованому Криму масштабні військові навчання за участю 10 тисяч артилеристів та 3 тисяч одиниць озброєння.

Про це повідомляє “Крим. Реалії”, передає Укрінформ.

“Російські військові мають намір провести в анексованому Криму частину військових навчань, у яких задіють понад 10 тисяч артилеристів і близько 3 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння... Навчання пройдуть на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіці Північний Кавказ сусідньої Росії, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії та в анексованому Криму”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів “Іскандер-М”, “Бал”, “Бастіон”, реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Як повідомлялося, у Криму 1 березня російські ракетники тренувалися завдавати ракетні удари з допомогою берегових ракетних комплексів “Бастіон” та “Бал”.