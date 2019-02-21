В окупованому Криму пройдуть масштабні військові навчання

12:41 11.03.2019 0 комментариев Крым

Російська Федерація планує провести в окупованому Криму масштабні військові навчання за участю 10 тисяч артилеристів та 3 тисяч одиниць озброєння.

Про це повідомляє “Крим. Реалії”, передає Укрінформ.

“Російські військові мають намір провести в анексованому Криму частину військових навчань, у яких задіють понад 10 тисяч артилеристів і близько 3 тисяч одиниць ракетно-артилерійського озброєння... Навчання пройдуть на 20 полігонах – в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіці Північний Кавказ сусідньої Росії, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії та в анексованому Криму”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів “Іскандер-М”, “Бал”, “Бастіон”, реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Як повідомлялося, у Криму 1 березня російські ракетники тренувалися завдавати ракетні удари з допомогою берегових ракетних комплексів “Бастіон” та “Бал”.



Ещё на эту тему:

09:41 12.03.2019
В ООН мати полоненого моряка закликала звільнити всіх полонених українців
12:21 11.03.2019
Активизировавшийся в оккупированном Крыму оползень подобрался к военному аэродрому Бельбек
19:21 07.03.2019
ФСБ призначила психологічну експертизу ще двом українським морякам
18:41 07.03.2019
У Нью-Йорку відбудеться відкрите засідання щодо п’ятих роковин анексії Криму
14:21 07.03.2019
У НАТО в п'яту річницю анексії нагадали, чий Крим
12:21 07.03.2019
Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації в Криму
10:21 07.03.2019
Ракетный корабль "Североморск" вышел в море из базы в Севастополе
09:21 07.03.2019
Росія перетворює Крим на ядерний авіаносець
09:01 07.03.2019
Посол України у США закликав Google виправити карти з "російським Кримом"
20:01 06.03.2019
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
17:01 06.03.2019
Українця спіймали на пропаганді окупації Криму
16:21 06.03.2019
В Європарламенті розповіли, як у 2014 році в Криму рятували спецпосланника ООН
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:41 12.03.2019
"Газпромбанк" может расширить инвестиции в ненефтяной сектор Азербайджана
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
13:21 12.03.2019
Спустя 3 года Болгария обвинила Россию в кибер-вмешательстве в выборы 2015 года
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
17:21 11.03.2019
Молдова: партія Додона запропонувала проєвропейській опозиції сформувати коаліцію
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
Все новости страны
Россия Россия
12:21 12.03.2019
На Черноморском флоте оккупантов провели аварийно-спасательные учения
10:21 12.03.2019
Российскую гиперзвуковую ракету планируют запустить с морского носителя
19:01 11.03.2019
Уряд США готується накласти санкції на компанії, що будують «Північний потік-2»
17:01 11.03.2019
Оккупанты усилили десантно-штурмовую дивизию в Новороссийске танковым батальоном
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:41 11.03.2019
Туреччина оштрафувала 87 кораблів за незаконні викиди в Чорне та Мармурове моря
16:01 11.03.2019
Економіка Туреччини наприкінці 2018 року впала у рецесію
08:41 11.03.2019
Позбавлені акредитації німецькі журналісти покинули Туреччину
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
Все новости страны
Украина Украина
14:21 12.03.2019
Оккупанты сообщили, что второй блок Таврической ТЭС прошел аттестационную проверку
14:01 12.03.2019
Лечебное озеро Сакское в оккупированном Крыму заполнено нечистотами
13:01 12.03.2019
В оккупированный Крым приедут глава Госдумы и лидеры российских партий
12:41 12.03.2019
Повітряні сили ЗСУ отримують розвіддані з американських БПЛА
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс