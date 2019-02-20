Оползень в районе Учкуевки под оккупированным Севастополем, в результате которого в августе 2018 года пострадали несколько дачных участков, а один полностью сполз в обрыв, захватывает новые территории.

В этот раз оползень «съел» кусок аэропорта «Бельбек», передают Новости Крыма.

В 8 часов утра 7 марта из-за оползня пришла в движение часть плато недалеко от садового товарищества «Парус». Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Морского гидрофизического института РАН, доктор географических наук, член рабочей группы «Морские берега» Совета РАН по проблемам Мирового океана Юрий Горячкин. Ученый ведет системный мониторинг береговой полосы в этой зоне.

По словам ученого, произошло движение нескольких тысяч кубических метров грунта, нижнюю его часть выдавило в море. Возникла трещина протяженностью около 120 метров. Ширина «отъехавшего» блока - около 35 метров.

Практически по краю оползневого обрыва установлено ограждение аэродрома «Бельбек», которое, по предположению Юрия Горячкина, теперь будет необходимо перенести не менее чем на 150-200 метров.

О том, что стабилизация учкуевского оползня временна, ученые заявляли с со дня августовского обрушения. В январе 2019 года они предупреждали о том, что оползень пришел в движение.