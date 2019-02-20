Судовладельцы обследовали горевшие в Черном море танкеры
|12:01 11.03.2019
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|Крым
Два иностранных танкера, которые больше месяца горели в Черном море, обследованы, решение об их будущем может быть принято на этой неделе.
Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Росморречфлота.
"Да, (обследовали - ИФ). Представители судовладельца поднимались на борт судна "Канди", на борту "Маэстро" они уже были", - сказал собеседник агентства в понедельник.
Как уточнили в Росморречфлоте, результатами обследования представители судовладельца не делились. Решение о дальнейших действиях пока не принято.
"Ждем подписания соглашения (о проведении аварийно-спасательных работ - ИФ) с судовладельцем. Думаю, в течение двух-трех дней будет информация", - добавил собеседник агентства.
Рядом с танкерами в постоянном режиме находится судно Росморречфлота, которое обеспечивает их безопасность. Пожар на одном из них прекратился в конце февраля, на втором - в начале марта. Сейчас суда находятся в стабильном состоянии, дрейфа нет.
Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.
Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Танкеры работали в обход санкций и нарушили технику безопасности.
Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 - спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. С 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.
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