Суд Амстердама сьогодні розгляне апеляцію щодо "скіфського золота"

11:21 11.03.2019 0 комментариев Крым

Апеляційний суд Амстердама у понеділок, 11 березня, планує розглянути апеляційну скаргу музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну "скіфського золота".

Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що слухання в апеляційній інстанції буде 11 березня поточного року, передає УНН.

До апеляційного суду в Амстердамі мала поїхати делегація у складі першого заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарової, представників Мін'юсту, Мінкульту, українських музейників та ін.

Україна очікує позитивного рішення щодо "скіфського золота" в апеляції.

Петренко перед засіданням зазначив, що 15 лютого Україна подала додаткові докази, серед яких – експертний висновок стосовно питань застосування Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року професора Франческо Франчіоні та експертний висновок з питань міжнародного публічного права, які мають значення для розгляду справи, професора Ніко Шрейвера, вказали у прес-службі міністерства.

Вказано, що на території Нідерландів - понад 565 музейних предметів колекції "Крим. Золотий острів у Чорному морі" з Музейного фонду України. Здебільшого це археологічні знахідки. Страхова вартість колекції – 10 млн євро.

Додамо, 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама оголосив рішення щодо необхідності повернути експонати Україні. Суд визнав, що предмети спірної музейної колекції є культурними цінностями, які незаконно перебувають на території Нідерландів. Суд наголосив, що музейні артефакти належать державі Україна, яка має право вимагати повернення музейної колекції на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО.



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