Європарламент визначиться з позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією
|11:41 11.03.2019
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|Россия
Європарламент у вівторок, 12 березня, голосуватиме щодо резолюції про стан відносин з Росією.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, повідомляє Європейська правда.
"ЄС повинен залишатися відкритим для запровадження додаткових санкцій, якщо Росія продовжуватиме порушувати міжнародне право", - йдеться у проекті резолюції, який буде винесений на голосування у вівторок. Євродепутати також відзначають, що санкції повинні бути пропорційними загрозам, які представляє Росія.
Дебати з приводу проекту резолюції заплановані на понеділок, 11 березня.
Члени Європарламенту пропонують, щоб ЄС переглянув діючу Угоду про партнерство і співробітництво (УПС) і обмежив співпрацю з Росією в сферах спільного інтересу, таких як боротьба з тероризмом і зміною клімату.
Більш тісні відносини були б можливими лише тоді, коли Росія повністю виконає так звані Мінські угоди для припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право, йдеться у проекті резолюції.
У грудні євродепутатка від Латвії Сандра Калніете внесла на розгляд комітету у закордонних справах проект резолюції про відносини з РФ. У тексті є заклик до схвалення спільного для ЄС аналогу "закону Магнітського", а також згадано про занепокоєність з приводу проекту "Північний потік-2".
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