Європарламент визначиться з позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією

11:41 11.03.2019 0 комментариев Россия

Європарламент у вівторок, 12 березня, голосуватиме щодо резолюції про стан відносин з Росією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, повідомляє Європейська правда.

"ЄС повинен залишатися відкритим для запровадження додаткових санкцій, якщо Росія продовжуватиме порушувати міжнародне право", - йдеться у проекті резолюції, який буде винесений на голосування у вівторок. Євродепутати також відзначають, що санкції повинні бути пропорційними загрозам, які представляє Росія.

Дебати з приводу проекту резолюції заплановані на понеділок, 11 березня.

Члени Європарламенту пропонують, щоб ЄС переглянув діючу Угоду про партнерство і співробітництво (УПС) і обмежив співпрацю з Росією в сферах спільного інтересу, таких як боротьба з тероризмом і зміною клімату.

Більш тісні відносини були б можливими лише тоді, коли Росія повністю виконає так звані Мінські угоди для припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право, йдеться у проекті резолюції.

У грудні євродепутатка від Латвії Сандра Калніете внесла на розгляд комітету у закордонних справах проект резолюції про відносини з РФ. У тексті є заклик до схвалення спільного для ЄС аналогу "закону Магнітського", а також згадано про занепокоєність з приводу проекту "Північний потік-2".



Ещё на эту тему:

08:20 27.02.2019
США на Радбезі ООН: здається, що навпроти нас сидить представник СРСР, а не Росії
11:41 25.02.2019
Російський диктатор має припинити окупацію Криму й Донбасу - канадський депутат
11:21 25.02.2019
Помпео назвав погрози Путіна націлити на США ракети "порожніми словами"
18:41 21.02.2019
Міністр економіки ФРН виступив за "новий старт" у відносинах з РФ
15:45 14.02.2019
Кремль вважає підготовку нових санкцій США "оскаженілою русофобією"
20:21 13.02.2019
США заявили, що Росія може спробувати відкрити другий фронт у Польщі
10:01 11.02.2019
Глава Міноборони Британії закликав готуватися до жорсткого протистояння РФ після Brexit
09:21 05.02.2019
У Європарламенті заявили, що Росія більше не є стратегічним партнером ЄС
18:41 31.01.2019
В Латвии «Россию-РТР» запретили за разжигание ненависти к украинцам
11:01 30.01.2019
Евросоюзу дали совет, как бороться с "грязными деньгами" из РФ
09:05 15.01.2019
У НАТО обговорять виконання рішень про реакцію на агресію Росії
14:41 11.01.2019
Россию окружают: В Балтийское море зашел американский эсминец
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
Все новости страны
Россия Россия
11:41 11.03.2019
Європарламент визначиться з позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією
08:21 11.03.2019
«Газпром» войдет в турбинное СП с Siemens вместо попавшего под санкции Минфина США «Силмаша»
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
08:41 11.03.2019
Позбавлені акредитації німецькі журналісти покинули Туреччину
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
Все новости страны
Украина Украина
13:01 11.03.2019
Генконсульство України у Ростові наразі опікується 21 українським політв’язнем
12:41 11.03.2019
В окупованому Криму пройдуть масштабні військові навчання
12:21 11.03.2019
Активизировавшийся в оккупированном Крыму оползень подобрался к военному аэродрому Бельбек
12:01 11.03.2019
Судовладельцы обследовали горевшие в Черном море танкеры
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс