Європарламент у вівторок, 12 березня, голосуватиме щодо резолюції про стан відносин з Росією.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, повідомляє Європейська правда.

"ЄС повинен залишатися відкритим для запровадження додаткових санкцій, якщо Росія продовжуватиме порушувати міжнародне право", - йдеться у проекті резолюції, який буде винесений на голосування у вівторок. Євродепутати також відзначають, що санкції повинні бути пропорційними загрозам, які представляє Росія.

Дебати з приводу проекту резолюції заплановані на понеділок, 11 березня.

Члени Європарламенту пропонують, щоб ЄС переглянув діючу Угоду про партнерство і співробітництво (УПС) і обмежив співпрацю з Росією в сферах спільного інтересу, таких як боротьба з тероризмом і зміною клімату.

Більш тісні відносини були б можливими лише тоді, коли Росія повністю виконає так звані Мінські угоди для припинення війни на сході України і почне поважати міжнародне право, йдеться у проекті резолюції.

У грудні євродепутатка від Латвії Сандра Калніете внесла на розгляд комітету у закордонних справах проект резолюції про відносини з РФ. У тексті є заклик до схвалення спільного для ЄС аналогу "закону Магнітського", а також згадано про занепокоєність з приводу проекту "Північний потік-2".