Під час виходу українського морського буксиру "Корець" з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль були виявлені надводні кораблі Росії.

Про це повідомляє УНН із посиланням прес-центр Операції об'єднаних сил.

“З метою виконання поставлених командуванням Об’єднаних сил завдань, а також відпрацювання заходів бойової підготовки морський буксир „Корець“ здійснив плановий вихід в море. Під час виходу з пункту базування на дистанції близько 10 морських миль був виявлений надводний корабель, після візуального спостереження його ідентифікували як сторожовий корабель. Він зблизився із буксиром на півтори милі, ліг на паралельні курси і продовжив слідування курсом „Корця”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Як виявилось, невідомим кораблем був російський “Краснодарець”.

“Непроханим гостем виявися сторожовий корабель ФСБ РФ „Краснодарець“ (проект 10412, шифр „Світляк“). Наблизившись до нашого буксира по лівому борту на відстань близько трьох морських миль, російський корабель дав повний хід і швидко збільшив відстань, після чого взяв „Корець“ на супровід. У той же час другий корабель йшов по правому борту, а третій тримався на великій відстані десь попереду”, — додають військові.

Як додали у прес-центрі, “не дивлячись на „неприємне сусідство“, на борту буксира „Корець“ відпрацювали питання протидиверсійної оборони корабля, виконали вправи практичних стрільб із штатного корабельного озброєння та стрілецької зброї”.

Зазначається, що вихід у море та виконання заходів бойової підготовки буксиром “Корець” прикривалися дивізіоном артилерії, на бойовому чергуванні перебували вертольоти армійської авіації та літаки винищувальної та штурмової авіації.