В пунктах базирования Черноморского флота РФ дежурными сменами центров управления, корабельными и расчётами постов противовоздушной обороны проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота страны оккупанта,находящихся в различных пунктах базирования.

В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.