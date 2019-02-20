Корабельные расчеты ПВО Черноморского флота страны оккупанта провели тренировку по противовоздушной обороне
|11:01 11.03.2019
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|Крым
В пунктах базирования Черноморского флота РФ дежурными сменами центров управления, корабельными и расчётами постов противовоздушной обороны проведено совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.
Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в тренировке приняли участие более 30 кораблей Черноморского флота страны оккупанта,находящихся в различных пунктах базирования.
В ходе тренировки расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.
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