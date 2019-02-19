«Газпром» войдет в турбинное СП с Siemens вместо попавшего под санкции Минфина США «Силмаша»

08:21 11.03.2019 0 комментариев Россия

 «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ) готовится сменить попавшие под санкции Минфина США «Силовые машины» Алексея Мордашова в совместном предприятии с Siemens — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

По данным “Ъ”, ГЭХ может получить до 50% в СП после того, как Siemens выкупит долю «Силмаша».

Совместная компания займется полной локализацией газовой турбины Siemens в РФ, чтобы ее можно было использовать для программы модернизации старых ТЭС. ГЭХ как энергокомпания способен выступить и гарантом заказов. Аналитики отмечают ГЭХ среди ключевых клиентов Siemens в РФ, но сомневаются, что механизм программы может гарантировать СП окупаемость.

Немецкий энергоконцерн Siemens рассматривает возможность выкупа у «Силовых машин» доли в их совместном СП СТГТ с последующей продажей 50% в компании «Газпром энергохолдингу», сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом переговоров. Сейчас в СТГТ 65% принадлежит Siemens, 35% — «Силовым машинам». ГЭХ и «Силмаш» уже провели первичные консультации по вхождению ГЭХ в уставный капитал СТГТ, уточняет собеседник “Ъ”.

По данным “Ъ”, соглашение между Siemens и «Силмашем» предусматривает возможность «дуэли» — механизма, при котором у сторон есть право преимущественного выкупа пакетов друг друга в СТГТ. Так, если сторона, получившая предложение о покупке, отказывается от сделки, то обязана, в свою очередь, выкупить долю партнера по цене предложения. Механизм должен быть реализован до конца 2019 года.

СТГТ с 2011 года производит газовые турбины большой мощности SGT-2000E (187 МВт) по немецкой лицензии в Санкт-Петербурге. У РФ собственной такой технологии нет. Глубина локализации этой машины сейчас составляет около 52%. В январе прошлого года Минфин США ввел санкции против «Силмаша» из-за скандала с поставкой турбин Siemens для строительства электростанций в оккупированном Крыму.

Сразу после этого начались разговоры о возможном выходе одного из партнеров из СП. Как отмечал ряд собеседников “Ъ” на энергорынке, партнерство с подсанкционной компанией «некомфортно» для Siemens. Одновременно с этим владелец «Силмаша» Алексей Мордашов заявлял, что компания может локализовать производство газовых турбин в России, для этого ей нужна помощь государства в виде софинансирования.

Источник “Ъ” отметил, что Siemens и ГЭХ в рамках нового партнерства намерены достичь полной локализации газовой турбины, чтобы та могла использоваться в программе модернизации ТЭС,— о подобном намерении руководство Siemens уже неоднократно заявляло.

ГЭХ в рамках СП намерен стать якорным заказчиком этого оборудования.

 



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