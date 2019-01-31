Украина рассчитывает, что США будут пристально наблюдать за ситуацией в Азовском и Черном морях
|10:01 11.03.2019
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|Украина
Украина рассчитывает, что США будут пристально наблюдать за ситуацией в Азовском и Черном морях и продолжат осуждать вооруженное нападение России на украинские корабли вблизи Керченского пролива.
Об этом стало ясно из слов вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе во время встречи с директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.
Передает пресс-служба КМУ, сообщает facenews.ua.
Агрессивная риторика РФ подрывает безопасность и не должна быть безнаказанной. Кремль давно пренебрег международными правами и двусторонними соглашениями. Поэтому весь мир должен продолжать усиливать давление на Москву, дабы РФ опять не проявила агрессию.
Лидерство США в усилении военного присутствия НАТО в Черноморском регионе чрезвычайно важно. Это единственный путь, который может помочь сдержать Россию от агрессивных действий, – отмечает премьер.
К тому же, Климпуш-Цинцадзе отмечает, что усиление экономических санкций США против РФ – это важный фактор, и это должно продолжаться.
Напомним:
Корабли НАТО 19 февраля вошли в Черное море, дабы провести совместные учения с ВСУ. Этот шаг стал составной наращивания присутствия сил НАТО в регионе и поддержкой Украины от союзников.
В 2019 году каждый месяц Альянс будет заходить в порты Украины. Пристальное внимание будет направлено на помощь ВСУ и воздушным силам.
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