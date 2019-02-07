Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков

09:41 11.03.2019 0 комментариев Греция

Власти Греции отменили обвинения с двух наших соотечественников. Ими оказались украинцы, которые в январе 2017 года входили в состав экипажа на корабле Andromeda. 

Два года назад всех, кто был на борту судна, арестовали из-за выдвинутого подозрения в незаконной перевозке взрывчатки, информирует enovosty.com/news.

Как передает украинское посольство, расположенное в Греции, 7 марта суд населенного пункта Пирей отозвал весь пакет обвинений, касающихся корабля Andromeda. Таким образом, и двух украинских членов экипажа освободили от ареста.

Известно, что Греция отменила обвинения морякам Алексею Слепневу и Сергею Константинову. Посольство Украины передает, что совсем скоро наши соотечественники вернутся домой. Произойдет это после непродолжительного оформления документов.

Напомним, что под арест экипаж Andromeda попал в январе 2017 года. Греция подозревала моряков в незаконной контрабанде взрывчатых веществ. Судну приписывали транспортировку 410 тонн взрывматериалов и детонирующих элементов. Следственный этап продлился 10 месяцев, а судебный процесс занял 5 месяцев. Члены экипажа корабля посетили около 11 заседаний суда.

На борту Andromeda во время инцидента находилось двое граждан Украины, пять выходцев из Индии, а также один албанец.


 



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