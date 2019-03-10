Зубожілий російський терорист продає медаль за анексію Криму
|10:41 11.03.2019
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|Крым
Колишній так званий міністр оборони «самопроголошеної ДНР» Ігор Стрєлков (Гіркін) виставив на продаж медаль, якою його нагородили за анексію Криму Росією.
Інформація про це є на сайті numismat.ru, – пише «Новая газета», повідомляє zik.ua.
Стартова ціна медалі – 1 млн рублів, аукціон пройде 13 квітня.
В описі золотої медалі йдеться, що вона «є недержавною нагородою Благодійного фонду святителя Василя Великого, вручалася особам, які зробили найбільший особистий внесок у повернення Криму до Росії».
На своїй сторінці «ВКонтакте» Стрєлков підтвердив, що продає нагороду.
«Так, це моя медаль, недержавна. Вручена мені [підприємцем, засновником «Фонду Святителя Василя Великого» Костянтином] Малофєєвим ще навесні 2014 року – до початку Донбаської кампанії. Продаю, оскільки мають місце матеріальні проблеми, які я не можу «залатати» наявними готівковими коштами», – написав він у коментарях до одного з записів на своїй сторінці.
«Особливого пієтету до даної нагороди ніколи не мав, оскільки вона: а) не державна; б) не бойова; в) із зображенням особи, яку я, загалом – за винятком зовсім короткого періоду в 2014-му – ніколи не поважав, а з 2015-го – відверто зневажаю», – додав терорист.
Фото numismat.ru
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