В оккупированном Сеастополе завершает испытания второй "противопиратский" корвет

09:01 11.03.2019 0 комментариев Крым

Первый серийный патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" передадут ВМФ в апреле 2019 года.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщил источник на Зеленодольском заводе им. Горького. "Рогачев" сейчас находится в оккупированном Севастополе и завершает испытания.

Корабль проходит госиспытания с опережением графика, заявил в конце февраля начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников. Испытания "Рогачева" стартовали в декабре 2018 года. 

В начале марта корвет успешно выполнил вторую специальную курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем". Он в частности провел зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработал условные пуски ракетным комплексом по морской и береговой целям.

По словам флотского источника издания, после ввода "Рогачева" в строй ВМФ увеличит эскортные возможности в морской зоне. Точная дата подъема Андреевского флага сейчас уточняется. Он добавил, что новый корабль отвечает задачам импортозамещения, ведь его силовая установка – российская. Это упростит обслуживание корвета.

В состав ГЭУ "Дмитрия Рогачева" входит два агрегата – ДРРА6000 и ДРРА6000-01 (каждый мощностью по 6000 л.с.), которые располагаются по левому и правому бортам корабля, рассказали Mil.Press FlotProm на Коломенском заводе. На предприятии добавили, что каждый агрегат состоит из дизеля 16Д49 постройки "Коломенского завода", реверс-редукторной передачи производства ПАО "Звезда" и локальной системы управления от концерна "НПО "Аврора".

Необходимость замены дизелей MTU на российские из-за санкций сдвинула сроки сдачи обоих кораблей проекта 22160 вправо. 

Справка

"Дмитрий Рогачев" – первый серийный корабль проекта 22160. Его заложили на Зеленодольском заводе имени Горького летом 2014 года и спустили на воду в 2017 году. В начале декабря 2018 года корабль прибыл в Севастополь, его передача ВМФ планировалась на конец года, но введение в строй перенесли на 2019 год. 

Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны; также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами. 

Корветы водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. 

Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" пополнил Черноморский флот 20 декабря 2018 года. 



Ещё на эту тему:

11:01 11.03.2019
Корабельные расчеты ПВО Черноморского флота страны оккупанта провели тренировку по противовоздушной обороне
09:21 11.03.2019
Український буксир "Корець" взяв на супровід корабель ФСБ РФ
20:41 07.03.2019
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
17:41 07.03.2019
Катера Росгвардии совершили переход из оккупированных Севастополя в Керчь
14:01 07.03.2019
Старейшее спасательное судно флота оккупантов провело учения в Черном море
13:01 07.03.2019
У мережі показали відео з Керченським мостом і захопленим українським судном / Відео
12:01 07.03.2019
Військовополоненому моряку Терещенку не передають листи і відмовляють у дзвінках сім'ї
11:41 07.03.2019
Кремль начал «зачистку» военных, участвовавших в Керченском конфликте
11:01 07.03.2019
Минобороны планирует создать более 500 многофункциональных центров для путинской "Юнармии»"
10:01 07.03.2019
Корабль страны оккупанта в ходе учений на Чёрном море отработал условные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК"
17:21 06.03.2019
В Черном море экипаж корабля ЧФ страны оккупанта отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
12:01 06.03.2019
Інформація про військові катери РФ біля Керченського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
09:41 11.03.2019
Власти Греции сняли обвинения с двух украинских моряков
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
Все новости страны
Россия Россия
11:41 11.03.2019
Європарламент визначиться з позицією щодо майбутніх відносин ЄС з Росією
08:21 11.03.2019
«Газпром» войдет в турбинное СП с Siemens вместо попавшего под санкции Минфина США «Силмаша»
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
08:41 11.03.2019
Позбавлені акредитації німецькі журналісти покинули Туреччину
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
Все новости страны
Украина Украина
13:01 11.03.2019
Генконсульство України у Ростові наразі опікується 21 українським політв’язнем
12:41 11.03.2019
В окупованому Криму пройдуть масштабні військові навчання
12:21 11.03.2019
Активизировавшийся в оккупированном Крыму оползень подобрался к военному аэродрому Бельбек
12:01 11.03.2019
Судовладельцы обследовали горевшие в Черном море танкеры
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс