Первый серийный патрульный корабль (корвет) проекта 22160 "Дмитрий Рогачев" передадут ВМФ в апреле 2019 года.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщил источник на Зеленодольском заводе им. Горького. "Рогачев" сейчас находится в оккупированном Севастополе и завершает испытания.

Корабль проходит госиспытания с опережением графика, заявил в конце февраля начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников. Испытания "Рогачева" стартовали в декабре 2018 года.



В начале марта корвет успешно выполнил вторую специальную курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем". Он в частности провел зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработал условные пуски ракетным комплексом по морской и береговой целям.

По словам флотского источника издания, после ввода "Рогачева" в строй ВМФ увеличит эскортные возможности в морской зоне. Точная дата подъема Андреевского флага сейчас уточняется. Он добавил, что новый корабль отвечает задачам импортозамещения, ведь его силовая установка – российская. Это упростит обслуживание корвета.

В состав ГЭУ "Дмитрия Рогачева" входит два агрегата – ДРРА6000 и ДРРА6000-01 (каждый мощностью по 6000 л.с.), которые располагаются по левому и правому бортам корабля, рассказали Mil.Press FlotProm на Коломенском заводе. На предприятии добавили, что каждый агрегат состоит из дизеля 16Д49 постройки "Коломенского завода", реверс-редукторной передачи производства ПАО "Звезда" и локальной системы управления от концерна "НПО "Аврора".

Необходимость замены дизелей MTU на российские из-за санкций сдвинула сроки сдачи обоих кораблей проекта 22160 вправо.

Справка

"Дмитрий Рогачев" – первый серийный корабль проекта 22160. Его заложили на Зеленодольском заводе имени Горького летом 2014 года и спустили на воду в 2017 году. В начале декабря 2018 года корабль прибыл в Севастополь, его передача ВМФ планировалась на конец года, но введение в строй перенесли на 2019 год.



Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны; также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.



Корветы водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.



Головной корабль проекта 22160 "Василий Быков" пополнил Черноморский флот 20 декабря 2018 года.