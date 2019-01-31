Державний департамент США повідомив про тендер для реалізації програми, що повинна посприяти підтримці та просуванню свободи Інтернету на території України в умовах "гібридної війни" з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

В опублікованому документі сказано, що Держдеп разом з Бюро з питань демократії, прав людини і праці оголосили відкритий конкурс для організацій, які зацікавлені у подачі заявок на програми, які мають посприяти свободі Інтернету в Україні.

Для цих дій Держдеп запропонував експертам техсфери, представникам громадського суспільства та ЗМІ об’єднатися й розробити можливий сценарій захисту для перешкодження РФ у введені "гібридної війни".

"Програма повинна зосередитися на консенсусі серед зацікавлених сторін в Україні щодо свободи висловлення думок під час конфлікту, зокрема щодо розв'язання питань самоцензури, а також перетину між питаннями національної безпеки та свободи слова в Інтернеті", - повідомляють в Держдепі.

Тендер передбачає фінансування проекту протягом від 1 до 3 років. США готові витрати на ініціативу від 500 тис. доларів США до 1,18 млн доларів США.

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