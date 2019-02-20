В России задержали активистов «Крымской солидарности»
|08:01 11.03.2019
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|Крым
В 00:20 часов ночи 11 марта, на въезде в г. Ростов-на-Дону на посту ДПС сотрудниками ДПС была остановлена машина, в которой четверо крымских татар направлялись для участия в судебном заседании в Северо-Кавказском окружном военном суде по делу Хизб ут-Тахрир (симферопольская группа).
Позднее подъехали сотрудники полиции, об этом на странице в Facebook сообщает Крымская солидарность.
Осмотрели машину, проверили и записали паспортные данные, изъяв документы, потребовали проследовать в райотдел полиции.
В 00:50 ночи машина направилась в полицию, следуя за патрульной машиной ДПС.
К зданию полиции были вынуждены принудительно проехать Сейтаблаев Али, Меметов Ридван, Рустемов Эмин, Кадыров Марлен.
Позже всех отпустили, сверив паспортные данные с базой данных в отделе полиции.
Все четверо являются активистами «Крымской солидарности». Кымская солидарность
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