Український віце-прем'єр обговорює в США додаткові санкції проти Росії

21:01 07.03.2019 0 комментариев Украина

Іванна Климпуш-Цинцадзе під час візиту до США обговорює, в тому числі, додаткові санкції проти РФ через її агресію на морі, а також наміри збудувати "Північний потік – 2".

Про це український урядовець повідомила в четвер у ексклюзивному коментарі власному кореспонденту Укрінформу в Вашингтоні.

"Зараз ми ведемо розмову про запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації через її атаку в районі Керченської протоки. Ми ведемо також мову про додаткові скоординовані дії з європейськими колегами, щоби дати зрозуміти Росії про необхідність безумовного звільнення наших моряків, наших кораблів, а також відновлення свободи й безпеки навігації в Чорноморсько-Азовському басейні", - підкреслила віце-прем'єр-міністр України.

За її словами, розмови в США також ведуться про можливі санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2".

"І тут ми маємо глибоке розуміння з боку членів Конгресу щодо загроз, які тягне за собою цей газогін", - зазначила Климпуш-Цинцадзе. Вона підкреслила, що в діалозі з американською стороною "існує взаємний, спільний інтерес" в контексті європейської безпеки.

Український урядовець уточнила, що питання санкцій обговорюється, головним чином, у Конгресі, де зараз знаходиться кілька законодавчих актів із санкціями проти Росії, у тому числі пропозиції покарання РФ через її агресію на морі, що вже отримало підтримку в Сенаті.

"Що стосується "Північного потоку - 2", ми ведемо розмову про можливі інструменти та способи, які можна було би застосувати для впливу на Росію, на наших партнерів у Європейському Союзі, щоби призупинити, а можливо й припинити цей проект", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Український віце-прем'єр також поінформувала, що крім Конгресу, в програмі її візиту заплановані переговори в Держдепартаменті США, Пентагоні, Раді національної безпеки, участь у міжнародній конференції НАТО. "Ми ведемо постійний діалог зі США, вирішуємо і стратегічні завдання, і поточні щоденні питання. У кожній із цих інституцій ми маємо свій напрямок діалогу", - зазначила представник уряду України.

За її словами, найважливіше те, що в США "є чітке розуміння, які цілі переслідує Москва, як вона порушує міжнародне право". Крім того, в Вашингтоні існує "повне усвідомлення того, що такі дії РФ несуть загрозу не суто Україні, але в тому числі національній безпеці США". Саме тому це підтверджує необхідність спільних дій, зауважила Климпуш-Цинцадзе.



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