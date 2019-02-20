Впродовж останнього місяця на Азовському морі зафіксовано три випадки відмов системи навігації GPS та морської автоматичної ідентифікаційної системи AIS.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Інформацію про перешкоди в роботі цих систем озвучують екіпажі цивільних торгових суден, що йдуть до портів на Азовському морі.

Останній на сьогодні випадок був зафіксований вчора 6-го березня 2019-го року, тоді на захід від Білосарайської коси.

Запис переговорів між цивільними суднами із жалобами на відмову систем навігації:

Зміст розмови:

– АРСЛАНБЕЙ (судно) я тоже потерялся, не можем определиться где мы…

– Ясно. Воюем, воюем.

– Кто нибудь подскажет, где мы находимся.?

– Это постоянно теряется.. На минуту-полторы включится (GPS) и теряется, по этому без вариантов.

– Американские станции добрались и до России..

– По ходу да. Либо эти (украинцы) обороняются от России и покрыл все пространство, чтоб Бердянск не захватили.

– Возможно..

– Будем ждать, когда война закончится…как нибудь догребем.. Тут уже накатано. Как нибудь дойдём.. С божьей помощью.

– уже зае.. али эти приборы. Уже голова от них болит.

– Тут вечная проблема..

– А кому щас легко..

– Спокойной вахты.

– И вам. Счастливого пути.

Також сьогодні вночі командири цивільних суден озвучили інформацію, що російська система навігації “Глонас” працює тут без збоїв:

.. Америкосы или наши?..

-..родная наша..

– У кого нибудь “Глонасс” показывает, или тоже глушат?….

– нет..

– …

– Кто под российским регистром-обязаловка. ГЛОНАСС должен быть АИС.

– Доставайте, мужики, учебники..

Перед цим жалоби від моряків фіксувались 5 березня у вівторок. Попередній зафіксований в ефірі – 20 лютого 2019 року.

Поблизу цього району також було зафіксовано два корабля Військово-морського флоту Росії в радіоефірі зафіксовані як “Бугель 66” та “Бугель 029”.

Раніше випадки відмов GPS фіксувались під час навчань НАТО Trident Juncture-2018, згідно з даними норвезьких оборонних сил, сигнал, що створює перешкоди в роботі GPS, виходив з Кольського півострова у Росії.

Також рік тому кіпрські ЗМІ повідомили про проблеми, з якими стикаються системи електронного позиціонування в Східному Середземномор’ї