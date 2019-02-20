На Азові фіксують випадки подавлення навігації

20:41 07.03.2019 0 комментариев Крым

Впродовж останнього місяця на Азовському морі зафіксовано три випадки відмов системи навігації GPS та морської автоматичної ідентифікаційної системи AIS.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Інформацію про перешкоди в роботі цих систем озвучують екіпажі цивільних торгових суден, що йдуть до портів на Азовському морі.

Останній на сьогодні випадок був зафіксований вчора 6-го березня 2019-го року, тоді на захід від Білосарайської коси.

Запис переговорів між цивільними суднами із жалобами на відмову систем навігації:

Зміст розмови:

– АРСЛАНБЕЙ (судно) я тоже потерялся, не можем определиться где мы…
– Ясно. Воюем, воюем.
– Кто нибудь подскажет, где мы находимся.?
– Это постоянно теряется.. На минуту-полторы включится (GPS) и теряется, по этому без вариантов.
– Американские станции добрались и до России..
– По ходу да. Либо эти (украинцы) обороняются от России и покрыл все пространство, чтоб Бердянск не захватили.
– Возможно..
– Будем ждать, когда война закончится…как нибудь догребем.. Тут уже накатано. Как нибудь дойдём.. С божьей помощью.
– уже зае.. али эти приборы. Уже голова от них болит.
– Тут вечная проблема..
– А кому щас легко..
– Спокойной вахты.
– И вам. Счастливого пути.

Також сьогодні вночі командири цивільних суден озвучили інформацію, що російська система навігації “Глонас” працює тут без збоїв:

.. Америкосы или наши?..
-..родная наша..
– У кого нибудь “Глонасс” показывает, или тоже глушат?….
– нет..
– …
– Кто под российским регистром-обязаловка. ГЛОНАСС должен быть АИС.
– Доставайте, мужики, учебники..

Перед цим жалоби від моряків фіксувались 5 березня у вівторок. Попередній зафіксований в ефірі – 20 лютого 2019 року.

Поблизу цього району також було зафіксовано два корабля Військово-морського флоту Росії в радіоефірі зафіксовані як “Бугель 66” та “Бугель 029”.

Раніше випадки відмов GPS фіксувались під час навчань НАТО Trident Juncture-2018, згідно з даними норвезьких оборонних сил, сигнал, що створює перешкоди в роботі GPS, виходив з Кольського півострова у Росії.

Також рік тому кіпрські ЗМІ повідомили про проблеми, з якими стикаються системи електронного позиціонування в Східному Середземномор’ї



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