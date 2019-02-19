Вице-президент Европейского института омбудсмена (ЕИО) Нина Карпачева обратилась к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой по поводу состояния украинских военнопленных моряков от имени ЕИО и имеет специальный мандат для осуществления этой миссии.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ЕИО Джозефа Зигеле, имеющемся в распоряжении издания "ГОРДОН".



Зигеле отметил, что международный мониторинг в вопросах соблюдения прав человека действует независимо, "методами тихой дипломатии", исходя из того, что права и свободы человека не имеют границ.



"Мы продвигаем эти стандарты, не делая на этом никакой политики", – заверил он.



По словам Зигеле, ЕИО обратил внимание на эскалацию ситуации в Азово-Черноморском бассейне и разделяет озабоченность, выраженную в резолюции ПАСЕ в связи с захватом украинских кораблей. Он отметил, что благодаря совместному визиту Карпачевой и Москальковой удалось договориться о дополнительном медицинском обследовании и лечении получивших ранения украинских моряков.



"В этой связи не может не вызвать обеспокоенности позиция некоторых украинских политиков, а также отдельных адвокатов украинских моряков, которые попытались через СМИ политизировать миссию ЕИО и его официального представителя Карпачевой, заведомо искажая эту миссию и выдвигая... домыслы о действиях ЕИО в интересах одной из сторон конфликта", – заявил генсек ЕИО.



Зигеле добавил, что подрыв доверия к деятельности ЕИО мешает деэскалации конфликта и обеспечению защиты прав украинских моряков.



"Мы призываем отказаться от риторики конфронтации и политизации сферы защиты прав и свобод человека", – подчеркнул генсек ЕИО.



Он добавил, что ЕИО является международной неправительственной политически нейтральной организацией с консультативным статусом при Совете Европы и работает в интересах прав человека и судеб конкретных людей.



12 февраля вместе с Москальковой Карпачева посетила в СИЗО "Лефортово" раненых украинских военных моряков Эйдера, Сороку и Артеменко.



17 февраля первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что тем самым бывший украинский омбудсмен "подыгрывает кремлевскому сценарию".



"Официального украинского уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову, несмотря на все ее усилия и настойчивость нашего МИД, так и не пустили навестить моряков... Гибридная война – это когда РФ использует гибридного "омбудсмена", – написала Геращенко.



В Союзе юристов Украины заявили, что Геращенко, критикуя Карпачеву, вредит украинским пленным морякам.



21 февраля Денисова заявила, что выразила Москальковой "решительный протест" из-за ее визитов к раненым украинским военнопленным вместе с Карпачевой.

