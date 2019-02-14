На важливості підтримки США у питанні приєднання України до Програми посилених можливостей НАТО наголосила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з в.о. помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Майклом Мерфі під час робочого візиту у Вашингтон (США).

«Україна готова і може бути не тільки отримувачем, а й сама робити значний внесок у зміцнення системи колективної безпеки», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба Офісу віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції на офіційній сторінці у Facebook, повідомляє День.

Повідомляється також, що окрему увагу сторони приділили питанню розробки та виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО. Позитивно було відзначено нові підходи до формування РНП та інноваційне впровадження у цьому році показників ефективності та виконання, що дозволить більш якісно проводити моніторинг результатів реалізації Програми.

«Сполучені Штати залишаються одним з головних стратегічних партнерів України. Сучасні відносини між нашими країнами вийшли на новий якісний рівень, і ми готові всебічно розширювати співпрацю зі Сполученими Штатами», – зазначила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Сполучені Штати підтримують Україну і прагнуть до посилення і поглиблення справжніх партнерських відносин», – підкреслив своєю чергою Майкл Мерфі.

Віце-прем’єр-міністр запевнила, що, незважаючи на передвиборчий період, Україна неухильно продовжує програму реформ. Протягом останніх 5 років країна досягла значних успіхів у системному реформуванні ключових секторів. І темпи реформ в Україні прискорюються, незважаючи на російську агресію. «Успіх у здійсненні реформ для України міцно пов'язаний з перемогою над російською агресією та відновленням територіальної цілісності нашої країни. Війна суттєво ускладнює досягнення справжнього розвитку, процвітання та впевненості у майбутньому. Україна потребує допомоги партнерів у просуванні реформ та ефективній протидії російській агресії», – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Представниця українського Уряду поінформувала про нещодавно ухвалені зміни до Конституції України стосовно закріплення курсу держави на ЄС і НАТО. У цьому контексті вона відзначила важливість нарощування інституційної спроможності державних установ та покращення професійних навичок держслужбовців, які працюють у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема, за допомогою Програми НАТО з професійного розвитку.