Слідче управління ФСБ Росії провело слідчі дії щодо двох українських військовополонених моряків і призначило їм психологічну експертизу.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає Еспресо.

"Як і щодо шістьох військовополонених в попередні дні, сьогодні двом військовополоненим були представлені для ознайомлення постанови про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи", - повідомив Полозов.

Він зазначив, що це стосується Василя Сороки та Віктора Безпальченка.

Полозов повідомив, що адвокати наголошують на неприпустимості проведення подібної експертизи щодо військовополонених, яка непередбачена третьою Женевською конвенцією.

Адвокати заявили клопотання про присутність при проведенні експертизи в зв'язку з необхідністю надання юридичної допомоги військовополоненим, додає Полозов.

"Таким чином, за поточний тиждень амбулаторну психолого-психіатричну експертизу призначено 7 військовополоненим морякам. Наступного тижня планується проведення даних слідчих дій ще відносно дванадцяти військовополонених", - повідомив адвокат.