МінТОТ назвало наслідки санкцій проти спостерігачів на "виборах" в Криму

19:01 07.03.2019 0 комментариев Крым

Санкції проти іноземних спостерігачів на "виборах" в Криму створюють передумови для притягнення їх до відповідальності у своїх країнах.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, передає РБК Україна.

У міністерстві зазначили, що 18 березня 2018 Росія провела в Криму вибори президента РФ і залучила спостерігачів з Німеччини, Франції, Швеції, Ізраїлю, США, Кіпру, Іспанії, Італії, Фінляндії, Сербії, Норвегії, Великобританії та інших країн.

"Введення санкцій проти зазначеного переліку фізичних осіб унеможливить їх в'їзд на територію України. У разі виявлення у них майна, яке знаходиться на території України, буде заблокована можливість розпоряджатися ним", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незважаючи на те, що ці спостерігачі є іноземними громадянами, які визнали Крим незаконно окупованим Російською Федерацією, введення санкцій створить передумови для залучення їх до відповідальності на території їх країн.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Кабмін схвалив санкції щодо спостерігачів на виборах в Криму з 13 країн.

 

 



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