У п’ятницю, 15 березня, в Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбудеться відкрите засідання у форматі Арріі, яке буде присвячене дискусії стосовно п’ятої річниці анексії Криму.

Про це під час презентації книги “Крим за завісою. Путівник зоною окупації” заявила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова передає УНН.

“У п’ятницю, 15 березня, в Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН в Раді безпеки відбудеться відкрите засідання у форматі Арріі, де буде дискусія присвячена п’ятим роковинам анексії Криму”, — Джапарова.

За її словами, без підтримки міжнародної спільноти питання боротьби за Крим є майже неможливим.

Нагадаємо, Джемілєв нагадав, що після анексії Криму міжнародні інстанції неодноразово вимагали від Росії залишити Крим, але "всі ці резолюції Росією нахабно ігнорувалися.

Зазначимо, Росія анексувала Крим і Севастополь після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексію засуджує Україна і більшість країн світу. Крім того, з часів незаконного приєднання півострова до РФ політичних утисків зазнають кримські татари.