В оккупированном Крыму туристов и отели обложат курортными штрафами

18:21 07.03.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные власти Крыма намерены наказывать всех нарушителей закона о курортном сборе, взимание которого в аннексированном регионе начнётся с 1 мая.

Законопроект о штрафах, которыми хотят облагать отдыхающих и объекты размещения, будет рассмотрен на ближайшем очередном заседании, передает Примечания ссылаясь на ForPost.

В частности, отдыхающий, который не захочет платить курортный сбор — 10 рублей/сутки (например, семья из четырёх человек должна будет заплатить за двухнедельный отдых 560 рублей), должен быть оштрафован на 500-2000 рублей.

Хозяева объектов размещения, которые обязаны взимать с туристов курортный сбор, будут оштрафованы на 3000-5000 рублей (индивидуальные предприниматели) и 5000-10000 рублей (юридические лица), если они впервые нарушили порядок и/или сроки исчисления и взимания курортного сбора. За повторное нарушение в течение года размеры штрафа будут такими: 5000-10000 рублей (индивидуальные предприниматели) и 10000-15000 рублей.

Хозяев объектов размещения также планируется штрафованы за нарушение сроков перечисления курортного сбора в бюджет оккупированного Крыма: в первый раз — 3000-5000 рублей (индивидуальные предприниматели) и 5000-10000 рублей (юрлица), при повторном нарушении в течение года — 5000-10000 (индивидуальные предприниматели) и 10000-15000 рублей (юрлица).

Хозяев объектов размещения хотят штрафовать и за нарушение порядка и/или сроков представления отчётов о курортном сборе: при первом нарушении — 3000-5000 рублей (индивидуальные предприниматели) и 5000-10000 рублей (юридические лица), при повторном в течение года — 5000-10000 рублей (индивидуальные предприниматели) и 10000-15000 рублей (юридические лица).

Напомним, взимать курортный сбор будут в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте с 1 мая до 30 сентября — до 2022 года.

Черноморский район, Евпатория и Саки вышли из этого проекта, причинами такого шага назывались необходимость системного подхода, чтобы «из-за медяков не подходить к людям», а также то, что в оккупированном Крыму немало мест размещения всё ещё находится в «тени» и курортный сбор может привести к росту нелегального бизнеса.

Закон о курортном сборе в оккупированном Крыму был принят в декабре 2017 года. В феврале 2018 года срок введения курортного сбора в аннексированном регионе был перенесён с мая 2018 года на май 2019 года.



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