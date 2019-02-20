С этого года льготники из оккупированного Крыма, получившие квоты на операции и консультации в федеральных центрах, остались без бесплатных авиабилетов – авиакомпании проигнорировали январские торги Фонда социального страхования.

В ФСС предупреждают: льготные авиаперелеты скоро отменят совсем – как только откроют железнодорожную ветку Керченского моста, выехать на материк можно будет лишь поездом, пишут Примечания.

За 2018 год правом на бесплатный перелет воспользовались более 300 человек. В январе этого года ситуация кардинально изменилась — Фонд социального страхования оккупированного Крыма объявил о закупке авиабилетов для льготников, однако авиакомпании не захотели участвовать в торгах. Сумма закупки составляла 2 млн рублей: 1,5 млн — на приоритетное направление Симферополь – Москва — Симферополь, 500 тыс рублей — Симферополь — Санкт-Петербург — Симферополь.

Цена билетов, закупаемых в рамках аукциона, была средней, но никак не низкой, уверяют в Фонде. Начальная максимальная стоимость перелета в Москву – от 8 425 до 11 593 руб за место, в Санкт-Петербург - от 7181 до 10 538 руб за место

«Наверно, не были заинтересованы, но мы их не обижаем в цене, – рассказала «Примечаниям» главный специалист ФСС Крыма Юлия Тишковец. — Возьмем, например, «Уральские авиалинии», там поменялось полностью руководство, а прежнее руководство с нами работало с удовольствием. «Урал» практически всегда побеждал по стоимости».

Следующая закупка ФСС состоится только в апреле. Гарантировать, что авиакомпании захотят участвовать в торгах, в ФСС не могут. «В «Аэрофлоте» объяснили, что политика их компании — не участвовать в закупке ниже трех миллионов. Сейчас мы укрупнили заявку, чтобы заинтересовать «Аэрофлот», — рассказала главный специалист ФСС.

В настоящее время те, кто не может за свои «кровные» приобрести авиабилет, добираются в Краснодар на автобусе, далее - на поезде. Это готовит жителей полуострова к реальности, с которой придется столкнуться уже в конце года:

После того как в эксплуатацию будет введена железнодорожная часть Керченского моста, на бесплатные билеты на самолет смогут претендовать лишь спинальные больные. Остальным придется довольствоваться поездами, поясняют в ФСС.

«В федеральном законе указывается, что [всех льготников, кроме спинальников] перелет к месту лечения и обратно заказывается только в том случае, если отсутствует прямое железнодорожное сообщение или перелет стоит дешевле, чем проезд на поезде», — пояснили в ФСС оккупированного Крыма.

Отметим, не в сезон перелет в Москву и обратно обходится до 8 тыс рублей, в Санкт-Петербург дороже – 11 тыс рублей, летом эти суммы могут вырасти в несколько раз.