Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии совершили перехода из оккупированных Севастополя в Керчь. Они будут охранять Керченский мост.

Катера БК-16 успешно прошли ходовые испытания и заступили на охрану черноморского побережья, сообщили в пресс-службе Росгвардии, передают Аргументы Недели - Крым.