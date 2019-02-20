Катера Росгвардии совершили переход из оккупированных Севастополя в Керчь
|17:41 07.03.2019
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|Крым
Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии совершили перехода из оккупированных Севастополя в Керчь. Они будут охранять Керченский мост.
Катера БК-16 успешно прошли ходовые испытания и заступили на охрану черноморского побережья, сообщили в пресс-службе Росгвардии, передают Аргументы Недели - Крым.
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