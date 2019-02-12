Авиакомпания МАУ открывает новый пассажирский рейс Херсон-Бургас (Болгария). Рейс будет осуществляться два раза в неделю.

Эту информацию подтвердили ЦТС в авиакомпании.

Ранее директор КП "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук заявил о том, что это будет регулярный рейс. Длительность перелета составит 1 час 20 минут.

Рейс будет выполняться самолетом Embraer-190.

"Рейс планируется осуществлять с середины июня, частота полетов - два раза в неделю", - сообщили в МАУ корреспонденту ЦТС.

Ранее ЦТС писал о том, что МАУ начала продавать билеты через Alibaba. Чтобы купить билет с помощью этого сервиса, нужно владеть китайским языком.