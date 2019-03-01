Туристи, які виступають проти режиму президента Реджепа Таїпа Ердогана, будуть заарештовані відразу після того, як вони потраплять на турецьку землю.

Таку заяву зробив міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, повідомляє The Times, передає Європейська Правда.

Сойлу заявив, що туристи можуть бути затримані прямо в аеропортах популярних курортів, таких як Бодрум і Анталія, якщо буде виявлено, що вони вчинили "зраду", відвідуючи мітинги курдської Робітничої партії Курдистану, забороненої в Туреччині.

"Є люди в Європі і в Німеччині, які беруть участь в демонстраціях цієї терористичної організації, а потім приїжджають до Анталії, Бодрума або Мугли на свята", - сказав він.

Ці погрози серйозно сприйняли у Німеччині, де МЗС вже рекомендував своїм громадянам уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину.

Принаймні півдюжини німецьких турків були затримані у Туреччині протягом останніх 12 місяців і обвинувачені в різних політичних злочинах.

Крім того, минулого тижня Анкара відкликала дозволи на роботу для трьох німецьких журналістів, що перебувають у Стамбулі, на тій підставі, що вони "завдають шкоди репутації Туреччини".